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GEA Aktie

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59,65 EUR -0,10 EUR -0,17 %
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Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Neutral

13:36 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
59,65 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,50 €		 Abst. Kursziel*:
8,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,13%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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