GEA Aktie
Marktkap. 9,97 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,50 €
|Abst. Kursziel*:
8,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,13%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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