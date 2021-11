Aktie in diesem Artikel GEA 42,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Maschinenbauer ordentlich verlaufen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit würden aber die Sorgen, was die Lieferketten von Gea betrifft, größer. Seine Schätzungen verpasste er nach dem Quartalsbericht nur einen Feinschliff./tih/zb