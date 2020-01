FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea Group auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass der Industriekonzern seine Ziele für das Jahr 2019 erreicht habe, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2020 sollte aus Sicht des Experten zudem der Markterwartung entsprechen. Der momentane Umbauprozess sei jedoch mit Risiken verbunden./ssc/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 15:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



