Givaudan Aktie

3.684,00 EUR +60,00 EUR +1,66 %
BER
3.365,28 CHF +41,54 CHF +1,25 %
BRX
Marktkap. 33,25 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

08:01 Uhr
Givaudan Buy
Givaudan AG
3.684,00 EUR 60,00 EUR 1,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3800 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im schwierigen Umfeld sei der Schweizer Aromenhersteller bei Umsatzwachstum und Margen die Nummer Eins im Bereich Inhaltsstoffe für Konsumprodukte, schrieb Chris Counihan am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Damit verdiene Givaudan weiterhin einen Bewertungsaufschlag, der aktuell im historischen Vergleich niedrig ausfalle./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.800,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.371,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3.365,28 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.912,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
