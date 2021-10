NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3370 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen sei etwas mehr gewachsen als erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf die Neunmonatszahlen des Symrise-Konkurrenten. Das habe am Geschäft mit Geschmacksstoffen gelegen, während das Duftstoffgeschäft hinter den Erwartungen zurück geblieben sei./mis/ag