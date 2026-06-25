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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:16 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
23,00 EUR -0,01 EUR -0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 28. Juli liege er mit seiner Ergebnisschätzung (Core EPS) 4 Prozent über dem Konsens, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag in seinem Ausblick. Die Briten dürften zudem den Jahresausblick ebenso bestätigen wie das Ziel, 2031 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Pfund zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,83 £		 Abst. Kursziel*:
-14,27%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

15.06.26 GSK Neutral UBS AG
10.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
10.06.26 GSK Neutral UBS AG
09.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 GSK Neutral UBS AG
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