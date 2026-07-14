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Symbol HLAGF

Goldman Sachs Group Inc.

Hapag-Lloyd Sell

14:36 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
128,00 EUR 2,60 EUR 2,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 74 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete eine höhere operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das laufende Jahr mit der jüngsten Entwicklung der Treibstoffpreise und Frachtraten. Auch habe die Container-Reederei einen positiven Zwischenbericht vorgelegt, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Allerdings dürften Überkapazitäten in Zukunft die Frachtraten belasten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 18:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
127,50 €		 Abst. Kursziel*:
-36,47%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
128,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,72%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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