FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für den Kochboxenlieferanten sehr wichtig werden, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei das bedeutendste Quartal, was die Kundenentwicklung betrifft, und lege den Grundstein für den Rest des Jahres. In einem bestätigten Jahresausblick würde sie einen positiven Kurstreiber erwarten./tih/edh