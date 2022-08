Aktie in diesem Artikel HelloFresh 31,71 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer attestierte dem Essenslieferanten ein solides Wachstum. Der durchschnittliche Bestellwert sei in den USA höher als im sonstigen Auslandsgeschäft, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis