Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hellofresh von 102,70 auf 103,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenversender investiere, um Kapazitätsengpässe zu vermeiden, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den gesenkten Margenausblick des Unternehmens./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.