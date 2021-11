Aktie in diesem Artikel HelloFresh 88,16 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

HelloFresh 88,16 EUR 0,36% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh nach einer höheren Jahresumsatzprognose von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das höhere Umsatzziel stärke das Vertrauen in das Geschäftsmodell des Kochboxenversenders, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten für den Ausbau der Produktionskapazitäten und höhere Marketingausgaben du?rften jedoch die Margenentwicklung dämpfen./bek/he