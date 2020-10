Aktie in diesem Artikel HelloFresh 49,98 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen und striktere Hygieneregeln spielten dem Online-Handel mit Lebensmitteln in die Hände, da die Leute eher zuhause blieben und äßen, schrieb Analyst Victoria Petrova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kochboxenlieferant biete ein starkes Wachstum, sei profitabel und zudem in der Branche am günstigsten bewertet. Er rechnet mit einem starken dritten Quartal./gl/tih