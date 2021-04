Aktie in diesem Artikel HelloFresh 72,64 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hellofresh nach aktuellen Marktforschungsdaten zum Online-Lebensmittelmarkt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der australische Markt sei saisonal und ohne Lockdowns zu Jahresbeginn ein guter Indikator für die Entwicklung des Geschäfts in einer Zeit nach Corona, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Besuche der HelloFresh-Website hätten sich dort in dieser Zeit beschleunigt mit Indizien für einen Höhepunkt im Februar./tih/mis