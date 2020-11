Aktie in diesem Artikel HelloFresh 41,50 EUR

-4,86% Charts

News

Analysen

HelloFresh 41,50 EUR -4,86% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe einmal mehr ein starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch nach dem starken Lauf in diesem Jahr seien die Papiere noch immer nicht teuer bewertet./tih/gl