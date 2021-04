Aktie in diesem Artikel HelloFresh 74,80 EUR

1,60% Charts

News

Analysen

HelloFresh 74,80 EUR 1,60% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 70 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alvira Rao hob ihre Umsatz- und Margenerwartungen in einer am Montag vorliegenden Studie deutlich an. Das erste Quartal sei für den Kochboxenanbieter hervorragend gewesen, so die Expertin./ag/tih