NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Sommersaison und die wieder geöffnete Gastronomie dürften bei dem Kochboxenlieferanten im dritten Quartal ihre Spuren hinterlassen haben, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlenvorlage. Allerdings seien die Erwartungen auch schon entsprechend niedrig./tih/la