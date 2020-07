Aktie in diesem Artikel HelloFresh 48,96 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hellofresh in einer Ersteinstufung bei einem fairen Wert von 36 Euro zu "Verkaufen" empfohlen. "HelloFresh zählt zu den großen Gewinnern der Covid-19-Krise. Das mittlerweile ambitionierte Bewertungsniveau birgt aus unserer Sicht jedoch erhebliche Rückschlagsrisiken" schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Eine sukzessive Lockerung der Infektionsschutz-Maßnahmen und die Bereitstellung eines Impfstoffs oder therapeutischen Medikaments könnten den Boom schneller als erwartet beenden."/ag/zb