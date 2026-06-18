Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,82 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den Zahlen am 6. August passte Celine Pannuti ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an jüngste Branchendaten sowie Gespräche mit dem Management an, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick schrieb. Im zweiten Quartal sollte sich das organische Umsatzwachstum vor allem dank des Klebstoffgeschäfts auf 3,7 Prozent beschleunigt haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
70,38 €
|Abst. Kursziel*:
-7,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
70,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital