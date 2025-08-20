DAX 24.209 -0,3%ESt50 5.447 -0,5%Top 10 Crypto 15,88 -1,9%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.376 -0,7%Euro 1,1649 +0,0%Öl 67,52 +0,7%Gold 3.331 -0,5%
Marktkap. 220,79 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

11:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.079,00 EUR -29,00 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen, schrieb er. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.103,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.079,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,47%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.519,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

11:26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
11.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
04.08.25 Hermès (Hermes International) Halten DZ BANK
04.08.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen