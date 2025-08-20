Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 220,79 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen, schrieb er. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.103,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.079,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,47%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.519,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|11:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.