Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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