DAX 24.681 +2,2%ESt50 6.052 +2,0%MSCI World 4.635 +0,9%Top 10 Crypto 9,8295 +2,8%Nas 24.356 +1,1%Bitcoin 65.014 +2,0%Euro 1,1837 +0,5%Öl 89,73 -8,6%Gold 4.865 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow stärker erwartet -- DAX springt hoch -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Der Silicon Valley-Phönix: Ist die Intel-Aktie nach der Rekordrally noch ein Kauf? Der Silicon Valley-Phönix: Ist die Intel-Aktie nach der Rekordrally noch ein Kauf?
Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.743,00 EUR +87,50 EUR +5,29 %
STU
1.738,00 EUR +74,50 EUR +4,48 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 171,56 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:46 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.743,00 EUR 87,50 EUR 5,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.705,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.743,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,35%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

14:46 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
16.04.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
15.04.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx Iran-Krieg belastet Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach
TraderFox Stocks in Action: AIXTRON, Deutsche Börse, Hermes, Krones und Hypoport.
TraderFox Hérmes: Umsatzrückgang auf 4,1 Mrd. Euro im 1. Quartal!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hermes auf 'Buy' - Ziel 2600 Euro
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Experten sehen bei Hermès (Hermes International)-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen