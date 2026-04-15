Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 171,56 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.705,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.743,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,35%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.205,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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