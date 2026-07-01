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Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

10:41 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
454,20 EUR 4,20 EUR 0,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Hochtief hoben sie einen relevanten neuen Auftrag für ein Rechenzentrumsprojekt in Hongkong hervor sowie einen Auftrag für eine Flusswasser-Aufbereitungsanlage für die deutsche Halbleiterindustrie. Zudem verwiesen sie auf den Infrastruktur-Investitionsplan für Deutschland./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
532,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
453,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
454,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,26%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
494,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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