Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 136,39 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des spanischen Versorgers liege in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf der anstehenden Telefonkonferenz dürften die Fragen allerdings wohl um die am Vorabend bekannt gemachte Akquisition in Finnland kreisen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,22 €
|Abst. Kursziel*:
-9,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)