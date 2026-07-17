Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des spanischen Versorgers liege in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf der anstehenden Telefonkonferenz dürften die Fragen allerdings wohl um die am Vorabend bekannt gemachte Akquisition in Finnland kreisen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images