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Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

14:11 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
20,42 EUR 0,14 EUR 0,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
19,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
20,39 €		 Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
20,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

14:11 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
26.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
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