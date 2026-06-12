Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 133,6 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
20,39 €
|Abst. Kursziel*:
-2,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
20,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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