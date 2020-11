NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach einer Fachkonferenz des Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Im Mittelpunkt habe die Diskussion über eine Entglobalisierung in Zeiten des Handelsstreits und der Corona-Krise gestanden, schrieb Analyst Mark Li in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./tih/la