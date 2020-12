NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 27 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern sei sein "Top Pick" für 2021, schrieb Analyst Mark Li in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im neuen Jahr dürften sich längerfristige und zyklische Trends zeitgleich positiv auf die Geschäfte auswirken./tih/bek