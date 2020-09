ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Bei dem niederländischen Finanzkonzern konzentrierten sich die Anleger weiterhin unter anderem auf die Qualität der Vermögenswerte, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. In dieser Hinsicht zahle sich die breite Streuung der Geschäftsaktivitäten aus. So träten bei den Kreditausfällen geringere Schwankungen auf als bei den Wettbewerbern./la/edh