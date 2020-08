NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das Ausmaß der gestiegenen Risikovorsorge für Kreditausfälle habe negativ überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie der niederländischen Bank sei derzeit aber nicht teuer./edh/ajx