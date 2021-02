NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ING von 9,30 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei der niederländischen Bank bewegten sich einige Renditetreiber in die richtige Richtung und glichen den anhaltenden Druck auf den Zinsüberschuss mehr als aus, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht Spielraum für einen Kursanstieg der Aktie./edh/e