NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Nettogewinn der Bank habe die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aktienrückkäufe geringer als erwartet. Andererseits sei der Ausblick positiv gewesen./mf/edh