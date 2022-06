NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING nach einer Investorenveranstaltung von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Zinsüberschuss des Finanzkonzern profitiere schneller als erwartet von höheren Leitzinsen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein relatives und absolutes Kurspotenzial der Aktie erfordere allerdings einen längerfristigen Blick - die derzeitigen Aussichten seien sehr unsicher./gl/edh