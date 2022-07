NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING vor Zahlen zum zweiten Quartal von 12,50 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Das niederländische Finanzinstitut habe Anleger bereits vorab darüber informiert, dass es bei der Rechnungslegung für die Geschäfte in der Türkei die Hyperinflation in dem Land berücksichtigen werde, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies und die insgesamt geringeren Kapitalmarktaktivitäten dürften im zweiten Jahresviertel für Gegenwind gesorgt haben. Zudem geht die Expertin nun davon aus, dass die Risikokosten im zweiten Halbjahr und im Jahr 2023 steigen könnten./la/he