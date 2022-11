NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 11,75 auf 13,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Erträge verbesserten sich schneller als erwartet, angetrieben von früheren Aktienrückkäufen und höheren Zinsen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh