Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Das operative Ergebnis im vierten Quartal habe die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose der Fluggesellschaft für die Investitionsausgaben liege indes zwar unter der Konsensschätzung, aber ein Anstieg der Ausgaben stehe noch bevor./ck/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:19 / UTC

