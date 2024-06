Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 27 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet der Ankündigung von Amazon in dieser Woche, mehr in sein Cloud-Solutions-Geschäft in Deutschland zu investieren, glaube sie, dass die United-Internet-Tochter Ionos weiterhin gut positioniert sei, um ihren Wachstumskurs im Cloud-Bereich fortzusetzen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 07:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

