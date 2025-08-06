DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IONOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
IONOS Aktien-Sparplan
42,75 EUR +3,05 EUR +7,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,55 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IOS

UBS AG

IONOS Buy

11:51 Uhr
IONOS Buy
Aktie in diesem Artikel
IONOS
42,75 EUR 3,05 EUR 7,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Dhruva Kusa Shah sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des Internetdienstleisters. Allerdings seien die Ziele für 2025 durchwachsen. Das operative Ergebnisziel sei zwar angehoben, das für das Cloud-Wachstum aber gestutzt worden. Auch angesichts der Digitalisierungspläne der EU und des damit verbundenen Geschäftspotenzials habe der Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

09:46 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
14.07.25 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.07.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.25 IONOS Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

dpa-afx United-Internet-Tochter IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025 IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025
dpa-afx ROUNDUP: 1&1-Netzausbaukosten belasten United Internet - Ionos optimistischer
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert
finanzen.net Ausblick: IONOS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE with successful first half of 2025 – Forecast 2025 specified
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: IONOS submits Expression of Interest for AI Gigafactory
EQS Group EQS-News: IONOS with strong growth in the first quarter of 2025 &#8211; Outlook 2025 concretized
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
IONOS zu myNews hinzufügen