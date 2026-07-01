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JCDecaux Aktie

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JCDecaux Aktien-Sparplan
22,42 EUR +1,10 EUR +5,16 %
STU
20,73 CHF +1,03 CHF +5,22 %
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Marktkap. 4,49 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
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Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Overweight

13:51 Uhr
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
22,42 EUR 1,10 EUR 5,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Europa entwickele sich das Geschäft des Werbedienstleisters solide, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Im Nahen Osten stabilisiere sich die Lage und die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte sich positiv auswirken. Der Experte drückte den Aktien mit Blick auf seine optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahle den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,30 €		 Abst. Kursziel*:
40,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:51 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.05.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
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