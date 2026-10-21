JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,06 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Konsensschätzungen übertroffen und belegten eine Fortsetzung der starken Auftrags- und Margendynamik, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Er verwies zudem auf den angehobenen Margenausblick und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,06 €
|Abst. Kursziel*:
32,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,26%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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