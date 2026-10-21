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Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

08:01 Uhr
JENOPTIK Buy
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JENOPTIK AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Konsensschätzungen übertroffen und belegten eine Fortsetzung der starken Auftrags- und Margendynamik, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Er verwies zudem auf den angehobenen Margenausblick und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,06 €		 Abst. Kursziel*:
32,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,26%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

08:01 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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