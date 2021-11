HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die starken Resultate des Technologiekonzerns hätten in puncto Profitabilität die Erwartungen erreicht, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragslage im Bereich Light & Optics sei stark./mis/stk