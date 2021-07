MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich vor den am 12. August erwarteten Quartalszahlen von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Stapler- und Lagertechnikkonzern profitiere in seinen Märkten von sehr dynamischen Wachstumstrends, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Aussichten seien exzellent./ck/bek