HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen erneut an. Der Staplerkonzern komme mit der aktuellen Situation hervorragend zurecht./ag/men