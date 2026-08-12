Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns hob Marcus Dunford-Castro seine Ergebnisprognosen für 2026 am Donnerstag an. Hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten bleibt er aber vorsichtig, da erhebliche weltweite Kapazitätserweiterungen das Nachfragewachstum übersteigen und die Preise in der Branche belasten dürften./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S