ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 Euro belassen. Angesichts der starken Finanzlage des Luxuskonzerns würde ein Deal nicht überraschen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Freitag in Reaktion auf Presseberichte über angebliches Übernahmeinteresse an Tom Ford. Der Erfolg der Amerikaner im Brillen- und Beautybereich würde strategisch passen./ag/stk