NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 630 auf 680 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe ermutigende Erlöskennziffern präsentiert, insbesondere für die Kernmarke Gucci, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2021 bis 2023./edh/ag