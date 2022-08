Aktie in diesem Artikel Kering 552,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 630 auf 685 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte die Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Halbjahresbericht an. Der Luxuskonzern habe die Stärke seines Portfolios mit Ausnahme von Gucci einmal mehr unter Beweis gestellt./ag/ajx