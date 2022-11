Aktie in diesem Artikel Kering 544,70 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Berichten über einen möglichen Weggang von Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach sieben Jahren an der Spitze der Kreativabteilung der Marke sei es vielleicht an der Zeit für einen Wechsel, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Luxusgüterkonzerns. Unter den institutionellen Anlegern scheine sich ein Konsens darüber abzuzeichnen, dass ein neuer Ansatz erforderlich sei, um Gucci wiederzubeleben./la/ajx