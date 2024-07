RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Im Luxusbereich seien die Bewertungen deutlich genug gesunken, weshalb er zum Halbjahr neutraler bis leicht positiv an diese Branche herangehe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2025 seien nach wie vor gering, was den Sektor künftig eher antreiben sollte. Seine bevorzugten Aktien sind LVMH, Ferrari, Kering und Watches of Switzerland./tih/gl

