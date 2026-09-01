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Symbol PPRUF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

08:01 Uhr
Kering Underweight
Aktie in diesem Artikel
Kering
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zum aktuellen Geschäft und der derzeitigen Nachfrage nach den Marken habe es keine Kommentare gegeben, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Luxuskonzern in London. Im Fokus habe vielmehr der Umbruch unter dem neuen Chef Luca De Meo gestanden. Die neue Strategie stecke noch in den Kinderschuhen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underweight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
248,45 €		 Abst. Kursziel*:
-5,41%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
248,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:01 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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