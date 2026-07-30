Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,46 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Gael de-Bray am Freitag zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Er glaubt, dass das Unternehmen das für 2030 gesetzte Margenziel schon mindestens ein Jahr früher erreichen wird./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
100,20 €
|Abst. Kursziel*:
17,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
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|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
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