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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

14:06 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des Bremsenherstellers im Zugbereich habe die Konsensschätzung aber deutlicher verfehlt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,90 €		 Abst. Kursziel*:
22,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
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