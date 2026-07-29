Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,33 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang des Bremsenherstellers im Zugbereich habe die Konsensschätzung aber deutlicher verfehlt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,90 €
|Abst. Kursziel*:
22,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|08:01
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:01
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.