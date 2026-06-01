LOréal Aktie
Marktkap. 203,68 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kosmetikkonzern. Dabei ließ er aktuelle Marktdaten einfließen, die nach einem robusten ersten Quartal im zweiten Jahresviertel weiterhin sehr stark ausfielen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
382,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,99%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
379,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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