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Marktkap. 203,68 Mrd. EUR

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Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

15:51 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
379,15 EUR 0,40 EUR 0,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kosmetikkonzern. Dabei ließ er aktuelle Marktdaten einfließen, die nach einem robusten ersten Quartal im zweiten Jahresviertel weiterhin sehr stark ausfielen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
382,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,99%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
379,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

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28.05.26 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
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